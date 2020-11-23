У разбившего пять машин жителя Гродно во время обыска нашли психотроп

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У мужчины, который разбил пять автомобилей в Гродно, при обыске нашли психотроп. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Автомобили, припаркованные у Октябрьского РОВД Гродно, были разбиты 3 ноября. Выяснилось, что это дело рук 37-летнего мужчины. При обыске в его доме нашли вещество растительного происхождения, рядом со свертком также лежали два корпуса от ручек с нагаром.

Изъятые объекты направили на экспертизу в УГКСЭ по Гродненской области. По результатам исследований установлено, что вещество - смесь особо опасных психотропов. На корпусах ручек, к слову, также имеются следы психотропа.

В отношении гродненца возбуждены уголовные дела за хулиганство и незаконный оборот психотропных веществ. Мужчина заключен под стражу. Известно, что раньше он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.-0-