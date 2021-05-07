7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У троих жителей Вилейки изъяли 5 т лома черного металла, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями и отделения Госавтоинспекции Мядельского РОВД 6 мая во время рейдовых мероприятий выявили водителей, которые перевозили несколько тонн лома черного металла. При этом жители Вилейки не являлись индивидуальными предпринимателями. Установлено, что мужчины собирали лом, чтобы потом сдать и получить доход.

Составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.13.3 КоАП. Санкция данной части статьи предусматривает штраф до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-

Фото УВД Миноблисполкома