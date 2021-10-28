У витебчанина изъяли более 100 г наркотика

28 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Запрещенное вещество обнаружили и изъяли у жителя Витебска оперативники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД Витебска. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В поле зрения правоохранителей попал 41-летний начальник лаборатории одной из частных организаций областного центра. По имеющейся информации, мужчина подозревался в незаконном обороте наркотических средств. В квартире жителя Витебска милиционеры обнаружили и изъяли более 100 г вещества растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, содержало опасное наркотическое средство - марихуану.

Мужчина был задержан. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.-0-