У витебчанина изъяли более 300 л фальсифицированного алкоголя и 2,3 кг марихуаны

21 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у витебчанина более 300 л фальсифицированной спиртосодержащей жидкости и 2,3 кг марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Первомайского РОВД г.Витебска Андрей Семенихин.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники Первомайского РОВД вышли на 39-летнего неработающего местного жителя, в квартире которого обнаружили 31 пластиковую канистру емкостью по 10 л каждая и одну 5-литровую канистру со спиртосодержащей жидкостью. Также мужчина хранил у себя несколько коробок с алкогольной продукцией известного российского производителя без белорусских акцизных марок. Общая стоимость контрафактной алкогольной продукции оценивается в сумму более Br900.

Во время обыска в доме витебчанина оперативники помимо алкоголя нашли еще почти 2,3 кг марихуаны. Наркотик изъят.

В отношении недобросовестного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проверяется его причастность к распространению наркотиков на территории города и области.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома