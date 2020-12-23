У водителя 2,2 промилле - завершено расследование уголовного дела о ДТП в Шарковщинском районе

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Шарковщинский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о ДТП, в котором один пассажир погиб, а трем причинены травмы различной степени тяжести, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, ночью 19 августа 2020 года пьяный 24-летний водитель двигался на легковушке по ул.Энгельса в горпоселке. Молодой человек не справился с управлением, автомобиль занесло и он врезался в опору линии электропередачи, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП 19-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте, а три другие получили травмы.

Установлено, что накануне трагедии компания отдыхала на дне рождения знакомого, где распивала спиртное. Когда пьяный водитель собрался уезжать, другие участники застолья решили вместе с ним добраться домой. В крови водителя нашли этиловый спирт в концентрации более 2,2 промилле.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-