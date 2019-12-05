У жителей Витебской области за три года изъято более 1 тыс. единиц оружия

5 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области с начала 2019 года за незаконный оборот оружия к уголовной ответственности привлечены 118 человек, изъято 460 единиц оружия и более 4 тыс. боеприпасов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома Вячеслав Петкун.

По его словам, в основном незаконный оборот оружия связан с наличием у населения незарегистрированного охотничьего оружия и деятельностью черных копателей. Так, например, дома у одного из жителей Орши правоохранители изъяли целый арсенал, в том числе карабин Мосина в рабочем состоянии, пулемет Дегтярева с боеприпасами, гранаты времен войны, несколько единиц нарезного оружия.

Всего за последние три года из теневого оборота в регионе выведено более 1 тыс. единиц оружия. Мероприятия по его изъятию проводятся органами внутренних дел области совместно с другими заинтересованными ведомствами на постоянной основе. Вместе с тем более активно, по мнению Вячеслава Петкуна, эту работу необходимо продолжать во взаимодействии с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, председателями сельсоветов и старейшинами населенных пунктов. Еще одно важное направление связано с разъяснительной работой среди населения, направленной на добровольную сдачу оружия.-0-