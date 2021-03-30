У жителя Бобруйска изъяли 510 л спиртосодержащей жидкости

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске оперативники БЭП изъяли более 500 л спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"29 марта сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома в гараже 50-летнего бобруйчанина обнаружили и изъяли 510 л находившейся в канистрах спиртосодержащей жидкости производства Российской Федерации. В настоящее время проводится проверка", - рассказали в УВД.

Неработающему жителю Бобруйска грозит административная ответственность за незаконное хранение спиртосодержащей продукции, предусмотрен штраф от 10 до 100 базовых величин. К слову, ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за подобное правонарушение.-0-