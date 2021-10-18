18 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. У жителя Бобруйска изъяли почти 2 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома 12 октября во время оперативно-разыскных мероприятий при поддержке ОМОНа по месту жительства 42-летнего рабочего одной из организаций города, ранее не судимого, обнаружили и изъяли почти 2 кг марихуаны.

Следователями дана правовая оценка, в отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело.-0-