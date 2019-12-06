У жителя Бобруйского района конфисковали 100 л окрашенного топлива

6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Бобруйского РОВД конфисковали 100 л окрашенного дизтоплива у жителя деревни Вишневка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"На автодороге Вишневка - Орсичи - Козловичи вблизи д. Вишневка Бобруйского района сотрудники отделения ГАИ местного РОВД остановили ВАЗ. В багажном отделении транспортного средства правоохранители обнаружили пять 20-литровых канистр. Как позже было установлено, в них перевозилось 100 л окрашенного дизельного топлива", - отметили в ведомстве.

Топливо конфисковано. В отношении перевозчика составлен протокол об административном правонарушении по ч.6 ст.12.30 КоАП. Водитель оплатил штраф в размере десяти базовых величин (БВ в настоящее время составляет Br25,5).-0-