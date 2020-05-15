У жителя Борисова похитили Br315 под видом комиссии с выигрыша в лотерее

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Борисова похитили Br315 под предлогом выплаты комиссии с выигрыша в лотерее. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На днях в правоохранительные органы обратился 34-летний житель Борисова. Мужчина рассказал, что ему в интернете написал неизвестный и сообщил о том, что он участвовал в онлайн-лотерее "Спорт Лото" и выиграл 151 тыс. российских рублей. Однако, чтобы забрать выигрыш, потерпевшему надо было совершить обязательный платеж в размере Br315 в качестве комиссии за перевод.

Доверчивый борисовчанин отправил нужную сумму на интернет-кошелек незнакомца. После этого так называемые организаторы лотереи перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".-0-