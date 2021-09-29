У жителя Борисова похитили криптовалюту на Br17,2 тыс.

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Борисова похитили криптовалюту. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
В правоохранительные органы с заявлением обратился 37-летний житель Борисова. Мужчина рассказал, что с его электронного кошелька неизвестные похитили 2,155 единицы криптовалюты "Эфириум".
Как установили сотрудники милиции, житель райцентра лишился виртуальной валюты на сумму свыше Br17,2 тыс. "Кражу злоумышленники совершили, взломав криптокошелек потерпевшего. Что примечательно, деньги со счета исчезли менее чем через полчаса после того, как мужчина их туда перевел", - рассказали в УВД.
За хищение имущества путем модификации компьютерной информации районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-