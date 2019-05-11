У жителя Борисовского района изъяли около 4 кг марихуаны

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД совместно с коллегами из Червеня задержали 38-летнего жителя агрогородка Лошница Борисовского района. Мужчина занимался незаконным оборотом наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

При обыске по месту жительства мужчины обнаружено и изъято более 3,8 кг марихуаны, часть которой он хранил в квартире, а часть - в гараже в стеклянных банках, пластмассовых бутылках, полиэтиленовых пакетах, картонных коробках и спичечных коробках. Задержанный рассказал, что нашел дикорастущие кусты конопли возле близлежащего озера. Один коробок марихуаны, в котором было чуть больше 2 г, мужчина продавал за Br20.

Продавать марихуану в Борисовском районе житель Лошницы не рисковал и занимался сбытом только за его пределами. Выйти на след торговца удалось после задержания покупателей. Так, 4 мая оперативники на автодороге Могилев-Минск изъяли более 21 г марихуаны у троих жителей Червеня. Один из них назвал имя и приблизительный адрес продавца.

"Проводятся следственные действия, оперативники наркоконтроля продолжают мероприятия по выявлению полного круга лиц, причастных к обороту наркотического средства. Возбуждены уголовные дела по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). В отношении покупателей - за хранение, в отношении сбытчика - за продажу", - проинформировали в УВД.-0-

Фото УВД Минского облисполкома