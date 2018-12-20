У жителя Бреста изъяли 235 г марихуаны

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банку с растительным веществом изъяли у жителя Бреста, экспертиза показала, что это марихуана, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Сотрудники наркоконтроля 19 декабря при обыске дома у 48-летнего брестчанина обнаружили вещество растительного происхождения в трехлитровой банке. Была назначена химическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, вещество массой 235 г является марихуаной.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

Как установлено правоохранителями, ее мужчина хранил с целью сбыта. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.

В Брестской области с начала года проведено более 640 экспертиз наркотических средств. Чаще всего приходилось исследовать наркотики растительного происхождения - свыше 480 раз.-0-