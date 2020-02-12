У жителя Чаусского района изъяли 41 л контрафактного алкоголя

12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Мосток Могилевского района 10 февраля был задержан автомобиль под управлением 33-летнего жителя Чаусского района. В машине правоохранители обнаружили контрафактную алкогольную продукцию, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
"В багажнике и салоне автомобиля сотрудники Могилевского РОВД обнаружили 41 л алкогольной продукции, в том числе 12 бутылок виски, 12 бутылок текилы, 30 бутылок водки объемом 0,5 литра и две литровых бутылки без акцизных марок Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.
Алкогольная продукция на сумму более Br1,5 тыс. изъята. Мужчина привлечен к административной ответственности за перемещение алкогольных напитков без акцизных марок по территории Беларуси.
Как отметили в УВД, это уже третье привлечение жителя Чаусского района к административной ответственности за аналогичные правонарушения.-0-