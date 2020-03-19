У жителя Чечерского района изъяли самодельный пистолет, порох и патроны

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Самодельный пистолет, порох и патроны изъяли у 52-летнего жителя Чечерского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
В доме жителя деревни Старая Яцковщина сотрудники взвода по охране территорий радиоактивного загрязнения Чечерского РОВД обнаружили самодельный пистолет, 15 патронов 16 калибра к охотничьему гладкоствольному ружью и смесь дымного и бездымного пороха общей массой более 300 г.
Сотрудники милиции отправили изъятое в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Эксперты вынесли заключение о пригодности патронов для стрельбы, смеси пороха - для производства взрывов, а самодельный пистолет признали пригодным для выстрелов.
Районный отдел Следственного комитета 18 марта в отношении сельчанина возбудил уголовное дело.-0-