У жителя Городокского района изъяли почти 900 г марихуаны

29 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля изъяли у жителя Городокского района почти 900 г марихуаны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Безработный 38-летний житель городского поселка Езерище приспособил чердак своего частного дома для просушки марихуаны. Эту информацию сотрудники наркоконтроля получили во время оперативно-разыскных мероприятий. Сыщики тщательно проверили данные и посетили гражданина по указанному адресу.

Мужчина долго и упорно отрицал, что наркотик, обнаруженный в его доме, принадлежит ему. По словам подозреваемого, марихуана могла остаться "в наследство" от тестя, который умер несколько лет назад. Правда, внятно ответить на вопрос, зачем его пожилому родственнику нужны были наркотики, житель горпоселка так и не смог. При этом, якобы не зная о противозаконных "приправах" у себя на чердаке, подозреваемый угощал травкой своих знакомых. Объяснение этому факту у мужчины тоже не нашлось.

Весь криминальный "гербарий" оперативники изъяли. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение крупной партии наркотиков.-0-