У жителя Гродно телефонные мошенники списали с банковской карты Br800

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несколько жителей Гродно пострадали от действий телефонных мошенников, которые во время разговора представлялись банковскими сотрудниками. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Гродненцам с различных номеров поступали звонки на мобильный. Человек на другом конце провода представлялся сотрудником финансового учреждения и говорил, что с пластиковой карточкой могут быть проблемы. Для того, чтобы их решить, необходимо предоставить реквизиты платежного средства.

Несколько человек поделились информацией, а потом заметили, что с карт-счетов пропали деньги. Соответствующие заявления в Октябрьский РОВД Гродно поступили уже от 8 человек. У одного из них мошенники списали Br800.

"Правоохранителям Октябрьского РОВД удалось установить, что звонивший использовал компьютерную программу, которая изменяет номер телефона. Причастность реальных владельцев номеров к произошедшему не подтверждается. Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное деяние", - рассказали в милиции.

Правоохранители напоминают, что реквизиты карточки нельзя передавать кому бы то ни было. Тем более не будут в телефонном разговоре просить их представители банков. При поступлении подобных звонков необходимо обратиться в правоохранительные органы.-0-