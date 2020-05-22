У жителя Ивацевичей изъяли почти 5 т спиртосодержащей жидкости

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичей хранил по месту жительства почти 5 т спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

При проведении санкционированного осмотра в хозяйственной постройке 34-летнего горожанина сотрудники милиции обнаружили 471 пластиковую емкость со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 л каждая. По словам хозяина, он приобрел ее для личного пользования.

Спиртосодержащая жидкость общим объемом почти 5 т изъята. В отношении мужчины составлен административный протокол. За нарушение законодательства ему грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией товара.-0-