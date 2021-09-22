У жителя Климовичского района изъяли более 500 л дизтоплива

Фото Климовичского РОВД
22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. У жителя Климовичского района района изъяли более 500 л дизтоплива, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
"Сотрудники Климовичского РОВД проводят мероприятия, направленные на выявление хищений дизельного топлива у субъектов АПК", - отметили в УВД.
Правоохранителям стало известно, что неработающий житель агрогородка Полошково хранит окрашенное дизтопливо. Во время санкционированного осмотра его дома и прилегающих территорий было изъято 525 л такого топлива.
ОВД устанавливает всех участников хищения топлива, предназначенного для сельхозпредприятий.-0-