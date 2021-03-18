У жителя Крупок изъято более 30 т лома черного металла

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе выявлен факт незаконной заготовки черных металлов физлицом. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома

"Установлено, что на арендуемой местности в деревне Мужанка Борисовского района 31-летний житель Крупок незаконно осуществлял заготовку лома черных металлов. У мужчины не было документов на право осуществления предпринимательской деятельности и лицензии на право заготовки (закупки) лома и отходов черных и цветных металлов", - рассказали в УВД.

Данной деятельностью мужчина занимался с целью последующей сдачи лома на приемный пункт и получения прибыли. Чермет он скупал у субъектов хозяйствования Борисовского района по стоимости ниже, чем закупочная цена в официальных пунктах приема металлолома.

Всего обнаружено и изъято более 30 т лома черного металла на общую сумму свыше Br14 800.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст.13.3 (незаконная предпринимательская деятельность) Кодекса об административных правонарушениях .-0-