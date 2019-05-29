У жителя Логойского района изъяли 2 кг марихуаны

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неработающий мужчина в Логойском районе организовал у себя дома нарколабораторию для производства марихуаны, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Оперативники наркоконтроля Фрунзенского РУВД Минска при поддержке сотрудников спецподразделения "Алмаз" задержали в Логойском районе неработающего 59-летнего мужчину, - рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. - Во время проверки было обнаружено помещение со специальными электрическими лампами, очистителем воздуха и вентилятором, где мужчина выращивал коноплю и вырабатывал из нее марихуану. Милиционеры изъяли около 2 кг готовой марихуаны и 58 кустов растений".

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Правоохранители устанавливают канал сбыта наркотических средств. Материалы проверки переданы в СК.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома