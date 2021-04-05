У жителя Минского района изъяли 14,8 т лома черного металла

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД выявили факт незаконной заготовки черного металла. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Оперативниками установлено, что на арендуемой местности в деревне Угляны Минского района 35-летний местный житель незаконно осуществлял заготовку лома черного металла. У мужчины не было документов на осуществление предпринимательской деятельности и лицензии на заготовку лома черных и цветных металлов. Он планировал сдать лом на приемный пункт и получить прибыль. Черный металл скупал у субъектов хозяйствования Минского района.

Всего правоохранителями обнаружено и изъято почти 14,8 т лома черного металла на сумму около Br2,4 тыс.

За незаконную предпринимательскую деятельность в отношении мужчины составлен административный протокол (по ч.2 ст.13.3 КоАП). Житель Минского района уже привлекался к ответственности в 2020 году за аналогичное деяние.-0-