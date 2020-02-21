21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Минской области изъяли более 102 т лома цветных металлов, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по Минской области.

Установлено, что мужчина в течение двух лет собирал лом цветных металлов, аккумуляторных батарей, бывших в употреблении, и получал доход от этой деятельности. При проверке его помещений обнаружили свыше 102 т лома на сумму более Br90 тыс. Инспекция МНС совместно с УВД Миноблисполкома провела контрольно-аналитические мероприятия в отношении граждан, которые на протяжении длительного времени занимались заготовкой и реализацией лома цветных металлов .

В отношении гражданина начали административный процесс. Экономический суд Минской области вынес постановление о конфискации лома цветных металлов, дохода, полученного от такой деятельности, а самого мужчину привлекли к административной ответственности и выписали штраф на сумму свыше Br100.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Минской области напоминает: сбор лома могут организовывать только субъекты хозяйствования, зарегистрированные в установленном порядке и получившие специальное разрешение (лицензию).-0-