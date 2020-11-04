4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Молодечненского района изъяли 1 т самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Около 8.00 в деревне Домаши Молодечненского района внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек грузовой микроавтобус Ford Transit. 32-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения - пересек две сплошные и совершил обгон на пешеходном переходе на ул.Советской. Дорожные инспекторы остановили транспортное средство, принадлежащее жителю деревни Вязовец Молодененского района. Сотрудников милиции насторожило, что из салона исходил сильный запах алкоголя.

В машине при досмотре были обнаружены канистры с прозрачной жидкостью с характерным запахом самогона. В грузовом отсеке находилось 39 пластмассовых емкостей разного объема с алкогольной продукцией. В общей сложности мужчина перевозил 1000 л спиртосодержащей жидкости, сопроводительных документов на груз он предъявить не смог.

"Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка доставили водителя и микроавтобус в районный отдел милиции. Сам мужчина пояснил, что якобы нашел канистры в лесополосе вблизи автодороги Вязовец - Тюрли и намеревался отвезти находку в РОВД. Однако правдивость его версии вызвала большое сомнение у правоохранителей. Усадьба гражданина широко известна в кругах самогонщиков, да и сам он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за бутлегерство. Предположительно, алкогольная продукция, обнаруженная в автомобиле, предназначалась для дальнейшей реализации, - рассказали в ведомстве.

Алкогольная продукция изъята, по факту ее нелегальной перевозки проводится проверка. Образцы жидкости направлены на экспертизу. За нарушение ПДД в отношении фигуранта составлен протокол по ч.8 ст.18.14 КоАП.-0-