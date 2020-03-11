У жителя Молодечненского района изъяли 18 т самогонной браги

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию самогонной браги изъяли правоохранители в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сотрудникам милиции поступила информация, что житель деревни Схолино Молодечненского района занимается изготовлением самогона чуть ли не в промышленных масштабах. О незаконном промысле свидетельствовал стойкий запах в округе.

Как оказалось, на приусадебном участке своего знакомого 47-летний сельчанин оборудовал настоящий завод по производству самогона. Когда правоохранители прибыли на участок, то готового продукта не было, зато самогонной браги - в избытке. Мужчина хранил в хозяйственной постройке около 18 т суррогата, брага созревала в 27 полимерных емкостях. Также при осмотре сарая милиционеры нашли составляющие части самогонного аппарата.

По предположительным подсчетам, выход готового продукта составил бы не менее 800 л. Сельчанин нигде не работает, доход получал, судя по всему, от реализации алкогольной продукции. Самогонная брага была конфискована и уничтожена. Мужчина станет фигурантом административного процесса за хранение полуфабрикатов для изготовления крепких алкогольных напитков. Ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин. По словам владельца суррогата, спиртное он готовил для себя.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за самогоноварение. В поле зрения правоохранителей за незаконное изготовление спиртного неоднократно попадал и сам хозяин частного домовладения.-0-

Фото УВД Минского облисполкома