У жителя Мозыря изъяли более 2,6 кг насвая

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 29 января милиционеры задержали во время рейда горожанина с насваем. Дома у мужчины обнаружили более 2,6 кг товара, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Поводом для рейда послужила информация от другого жителя райцентра, которого ранее оперативники уличили в хранении некурительного табака. Он признался, у кого приобрел зелье", - пояснили в Мозырском РОВД.

В доме 31-летнего дилера правоохранители нашли насвай, расфасованный в 91 полимерный пакет. Вся партия предназначалась для продажи. Выяснилось, что мужчина торговал насваем прямо на улице.

Правонарушителя отправили в ИВС. На мужчину составлен административный протокол. Ранее горожанин неоднократно привлекался к административной ответственности за подобные действия.-0-