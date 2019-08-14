У жителя Ольшан из машины похитили $1,2 тыс. и Br1,1 тыс.

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленник похитил из автомобиля жителя Столинского района крупную сумму наличности, возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
В милицию обратился 22-летний житель агрогородка Ольшаны. Он рассказал, что в ночь с 9 на 10 августа неизвестный похитил из его автомобиля "Нива" $1,2 тыс. и Br1,1 тыс. Машину владелец припарковал возле забора своего частного дома, оставив форточку приоткрытой. Этим воспользовался злоумышленник: он открыл дверь автомобиля и забрал из бардачка деньги.
Столинским районным отделом Следственного комитета по этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности вора.
Правоохранители отмечают, что кражи из автомобилей в Ольшанах - не редкость. Автовладельцы часто пренебрегают мерами сохранности имущества: оставляют в салоне ключи зажигания, не закрывают двери и окна.-0-
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