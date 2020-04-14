У жителя Оршанского района изъяли 600 л браги и ружье

14 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Оршанского района занимался самогоноварением и незаконно хранил ружье, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Во время проверки оперативной информации дома у сельчанина из деревни Лужки правоохранители обнаружили три 200-литровые металлические бочки с брагой и уже готовые пластиковые бутылки с самогоном на 60 л. Хранил мужчина и незарегистрированную охотничью двустволку с патронами. По словам сельчанина, самогон и брагу он готовил для личных нужд и расчета за выполненные работы по посевной кампании, а ружье осталось еще от деда. "Однако все это сотрудникам милиции предстоит проверить, так как подтвержденная первоначальная оперативная информация и объемы обнаруженного самогона свидетельствуют, что предназначался он для широкой продажи", - отметил Виталий Сапроненко.

Алкогольная продукция и ружье изъяты, назначены соответствующие экспертизы, проводится проверка.-0-