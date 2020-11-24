24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Солигорска случайный знакомый похитил Br1200, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"С заявлением о пропаже крупной суммы денег в Солигорский РОВД обратился 39-летний работник одного из градообразующих предприятий. Как рассказал мужчина, деньги пропали у него в день зарплаты. Восстанавливая хронологию того дня, мужчина точно помнил, что часть денег он потратил на новый смартфон, помнил, как с кем-то обмывал покупку. Утром оказалось, что пропало Br1200", - рассказали в УВД.

Сотрудниками уголовного розыска удалось восстановить полную картину того дня. "Потерпевший снял в банке около Br1700 и приобрел новый мобильный телефон. Покупку он отнес домой, а с оставшимися деньгами пошел на улицу. Во дворе дома встретил ранее незнакомых граждан, с которыми стал употреблять спиртное. Мужчина не только угощал, но и передавал собутыльникам деньги с просьбой сходить в магазин и купить еще спиртного. Когда он сильно опьянел, один из собутыльников и обокрал его", - отметили в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 41-летний горожанин, который уже дал признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.

Подозреваемый утверждает, что у него и мысли не было красть деньги. Умысел совершить хищение возник мгновенно. После чего он передал нетрезвого случайного знакомого его супруге и ушел.-0-