У жителя Солигорского района изъято более 200 л контрафактного алкоголя

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорскими правоохранителями изобличен сельский бутлегер - изъято более 200 л контрафактного алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

"В результате осмотра гаража, расположенного на приусадебном участке неработающего жителя деревни Мозоли Солигорского района, был выявлен целый нелегальный склад - более 5 наименований алкогольных напитков иностранного производства, не маркированных акцизными марками Беларуси, а также спиртосодержащая жидкость в канистрах и бутылках общим объемом свыше 200 л. В ходе осмотра выявленные жидкости были изъяты и направлены для проведения экспертизы. По данному факту в отношении мужчины ведется административный процесс по ст.ст.13.20 и 13.21 ч.2 КоАП", - рассказали в УВД.

Как выяснили правоохранители, мужчина занимался незаконным оборотом спиртосодержащей жидкости и фальсифицированного алкоголя, продавая спиртные напитки широкому кругу лиц, в том числе местному населению.

"О противоправной деятельности сельчанина стало известно из публикации в социальных сетях. И хоть спиртное можно было приобрести в два раза дешевле, чем в магазине, не покидая населенный пункт, в любое время дня и ночи, многим сельчанам не нравилось, что их родные и знакомые спиваются. Вместе с тем в правоохранительные органы обращений не поступало", - пояснили в отделении по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД.

Рынок нелегального алкоголя - это неучтенная алкогольная продукция, выпущенная без уплаты акциза и других налогов как на промышленных предприятиях, так и в кустарных условиях. Немаркированная либо с поддельными акцизными марками. Сюда же относятся суррогаты алкоголя, неучтенный спирт, поступающий в нелегальную продажу со спиртовых заводов, фармацевтических или парфюмерных производств, и самогон. Главная опасность подобного подпольного бизнеса в том, что он подвергает риску жизнь и здоровье граждан, несет зачастую в буквальном смысле смертельную опасность. Солигорский РОВД благодарит небезразличных граждан за оказанную помощь в выявлении правонарушений.

Правоохранители напомнили, согласно ст.13.20 КоАП, производство (изготовление), перемещение по территории Беларуси и оборот фальсифицированных алкогольных напитков влекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 базовых величин с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов, используемых для их производства (изготовления), на индивидуального предпринимателя - от 400 до 500 базовых величин с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов, используемых для их производства (изготовления), а на юридическое лицо - от 800 до 1000 базовых величин с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов, используемых для их производства (изготовления).

Согласно ч.2 ст.13.22 КоАП нарушение установленного законодательными актами порядка отпуска этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, этилового ректификованного технического спирта и этилового денатурированного спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья, а также использование этого спирта на цели, не указанные в наряде или разнарядке, влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере стоимости отпущенного (полученного, использованного) спирта.-0-