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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Солигорского района выявлено 39 кустов мака. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома."В летний период правоохранители ежегодно проводят специальную программу "Мак", уничтожая наркотическую сырьевую базу растительного происхождения - мак и коноплю. 17 августа сельский участковый на придомовой территории одного из домовладений деревни Октябрь Солигорского района выявил факт выращивания 39 кустов мака местным жителем. Хозяин плантации, гражданин 1966 года рождения, пытался убедить правоохранителя, что растения почти в одну линию выросли самостоятельно. По данному факту в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст.17.1 КоАП, кусты мака уничтожены", - рассказали в УВД.За незаконный посев или выращивание наркосодержащих культур (мак, конопля) предусмотрена административная ответственность, ст.17.1 КоАП. Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (до Br580) - при этом без цели сбыта или изготовления наркотических средств. В то же время лица, занимающиеся посевом или выращиванием мака и конопли с целью их сбыта или изготовления наркотических средств, привлекаются к уголовной ответственности."Выращивание наркосодержащих растений - это еще и создание условий для лиц, потребляющих наркотики, совершать противоправные деяния. Эти граждане умышленно ищут места произрастания мака, что создает предпосылки для проникновения на территорию ваших участков и даже жилищ с целью последующего изготовления наркотиков и совершения иных видов преступлений: краж, грабежей, уничтожения или повреждения имущества. Если вам что-либо известно о лицах, занимающихся выращиванием и продажей наркосодержащих культур, других видов наркотических средств, либо о лицах, торгующих или приобретающих их, не оставайтесь безразличными к этому, проинформируйте сотрудников милиции. При необходимости будет обеспечена конфиденциальность", - добавили правоохранители.-0-