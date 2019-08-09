У жителя Витебского района изъяли более 1,6 кг маковой соломы

9 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у жителя Витебского района более 1,6 кг маковой соломы: мужчина собирался с друзьями готовить из нее опиум, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

При проверке оперативной информации, поступившей участковому инспектору агрогородка Тулово, в квартире у 34-летнего местного жителя сотрудники РОВД нашли два полиэтиленовых пакета с маковой соломой массой свыше 1,6 кг, шприцы для инъекций, а также всю необходимую утварь для получения из маковой соломы опиума. Хозяин, ранее дважды судимый за незаконный оборот наркотиков, и два его 38-летних товарища, жители областного центра, прибыли домой незадолго до прихода правоохранителей: компания ходила на АЗС за растворителем для приготовления наркотика.

Мужчины задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).-0-