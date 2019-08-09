У жителя Витебского района изъяли более 1,6 кг маковой соломы

9 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у жителя Витебского района более 1,6 кг маковой соломы: мужчина собирался с друзьями готовить из нее опиум, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
При проверке оперативной информации, поступившей участковому инспектору агрогородка Тулово, в квартире у 34-летнего местного жителя сотрудники РОВД нашли два полиэтиленовых пакета с маковой соломой массой свыше 1,6 кг, шприцы для инъекций, а также всю необходимую утварь для получения из маковой соломы опиума. Хозяин, ранее дважды судимый за незаконный оборот наркотиков, и два его 38-летних товарища, жители областного центра, прибыли домой незадолго до прихода правоохранителей: компания ходила на АЗС за растворителем для приготовления наркотика.
Мужчины задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.293 BYN
|2.283 BYN
|2.287 BYN
|USD
|2.0444 BYN
|2.041 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1378 BYN
|3.125 BYN
|3.135 BYN