У жителя Жлобинского района изъяли 3,4 кг насвая

Фото УВД Гомельского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Ректа Жлобинского района у 29-летнего сельчанина изъяли партию насвая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Оперативники наркоконтроля РОВД проверили домовладение ранее судимого мужчины. Под кроватью нашли три полимерных пакета с насваем. Общий вес некурительного табачного изделия - 3,4 кг.
Мужчина пояснил, что приобрел насвай для личных нужд у незнакомого человека.
На сельчанина составили административный протокол.-0-