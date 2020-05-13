У жителя Жлобинского района изъяли 3,4 кг насвая

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Ректа Жлобинского района у 29-летнего сельчанина изъяли партию насвая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля РОВД проверили домовладение ранее судимого мужчины. Под кроватью нашли три полимерных пакета с насваем. Общий вес некурительного табачного изделия - 3,4 кг.

Мужчина пояснил, что приобрел насвай для личных нужд у незнакомого человека.

На сельчанина составили административный протокол.-0-