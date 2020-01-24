У жительницы Гродно дома обнаружили насвай

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у безработной жительницы Гродно насвай, который она хранила в квартире, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
Оперативники получили информацию, что жительница Гродно занимается продажей насвая. Женщину задержали, и при осмотре ее квартиры был обнаружен расфасованный по пакетикам насвай. Проводится проверка, назначена экспертиза.
Насвай относится к некурительным табачным изделиям. Его потребление вызывает зависимость и наносит вред здоровью человека. В целях профилактики потребления насвая МВД проводит мероприятия по установлению лиц, занимающихся его распространением на территории страны. В соответствии со ст. 16.10 КоАП за приобретение, хранение, перевозку, пересылку, изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или жевания), и их реализацию предусмотрена административная ответственность.-0-