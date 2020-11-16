У жительницы Жлобинского района нашли в сумочке наган

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Жлобинского района упала в обморок на вокзале в Гомеле, при ней в сумочке нашли наган. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел утром 14 ноября на железнодорожном вокзале в Гомеле. Патрульным милиционерам и медикам поступило сообщение, что на платформе без сознания лежит женщина. "Пока врачи оказывали помощь, правоохранители устанавливали личность. В поисках каких-либо документов они открыли ее сумку, где обнаружили паспорт и револьвер системы Наган образца 1895 года. К месту вызвали следственно-оперативную группу", - уточняется в сообщении.

В больнице 48-летняя жительница Жлобинского района рассказала, что гостила у брата в Речице и на балконе увидела оружие. Со слов женщины, для безопасности (так как родственник злоупотребляет спиртным и проживает с несовершеннолетними детьми) забрала находку с собой. Как пояснил владелец револьвера, оружие он нашел несколько лет назад во время земляных работ.

Наган направили на баллистическую экспертизу, по факту его обнаружения проводится проверка.-0-