УАЗ провалился под лед на озере в Калинковичах

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах УАЗ провалился под лед озера, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Очевидец сообщил в службу спасения 20 января в 16.51 о том, что на улице Мира в райцентре автомобиль провалился на озере и самостоятельно выехать не может.

Как уточнили в областном управлении, мужчина 1983 года рождения на УАЗ-469 провалился под лед частично высохшего озера и застрял.

Сотрудники МЧС помогли извлечь автомобиль. Пострадавших нет.-0-