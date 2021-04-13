Убийство 18-летней давности раскрыто в Ивьевском районе

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Гродненской области раскрыли убийство 2003 года. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Летом 2003 года в частном доме в Ивье произошел пожар. Во время тушения в колодце рядом с домом нашли тело 70-летней хозяйки. У женщины была разбита голова. Рядом обнаружили кирпич со следами крови.

Тогда правоохранители проверили на причастность к убийству родственников женщины, а также ведущих асоциальный образ жизни местных жителей. Установить подозреваемого не удалось. Единственной зацепкой оставался запаховый след, изъятый с орудия преступления.

"Недавно эксперты ГКСЭ установили, что след принадлежит 45-летнему жителю райцентра. По оперативной информации подозреваемый в тот день искал на подворьях мак. Нашел растение в огороде погибшей. Женщина пыталась прогнать незнакомца, но получила несколько ударов по голове", - рассказали в милиции. Затем мужчина выкинул тело в колодец и поджег дом.

Следователи дали правовую оценку его действиям. По факту убийства возбуждено уголовное дело.-0-