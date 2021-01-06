Убийство с особой жестокостью в Дятловском районе - расследование завершено

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве пенсионера в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

"Согласно материалам уголовного дела, вечером 25 октября 2020 года 63-летний житель деревни Савичи Дятловского района распивал спиртные напитки в гостях у соседа. В ходе совместного отдыха между мужчинами произошел конфликт. Хозяин начал избивать пенсионера, а когда увидел, что последний перестал двигаться, вызвал скорую медицинскую помощь. От полученных травм потерпевший скончался", - рассказали в СК.

Мужчина задержан на месте совершения преступления. В ходе допроса обвиняемый не смог внятно объяснить причину своей агрессии по отношению к соседу. По данным следствия, местный житель ранее неоднократно судим, в том числе в начале 2020 года за причинение телесных повреждений этому же пенсионеру.

Следователем с участием специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, проведен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Допрошены свидетели и обвиняемый. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиненные потерпевшему телесные повреждения стали причиной наступления смерти. При проведении судебно-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый в момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-