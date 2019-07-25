Убийца несовершеннолетней в Круглянском районе приговорен к 10 годам лишения свободы

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cуд Круглянского района Могилевской области рассмотрел уголовное дело об убийстве 16-летней девушки. Обвиняемому 20-летнему молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.
Молодой человек признан виновным в убийстве. "На основании ч.1 ст.139 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - проинформировали в ВС.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Как сообщалось, 11 марта 2019 года в заброшенном доме в деревне Хильковичи Круглянского района было обнаружено тело 16-летней девушки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть несовершеннолетней наступила от удушения.
При осмотре места происшествия были изъяты предметы, изучение которых позволило установить личность подозреваемого, а также обнаружены следы обуви, позволившие определить, в каком направлении он скрылся. В результате организованного преследования в 20 км от места происшествия сотрудниками милиции по подозрению в убийстве девушки был задержан 20-летний молодой человек.
Следствие установило, что в этот день обвиняемый освободился из исправительного учреждения, где отбывал месячный арест. Днем он встретился с потерпевшей, с которой поддерживал близкие отношения. Прогуливаясь по деревне, молодые люди укрылись от непогоды в заброшенном доме. В процессе разговора девушка дала понять, что их отношения закончены. Обвиняемый, усомнившись в верности подруги в период его отсутствия, стал выяснять с ней отношения и во время ссоры задушил шарфом.
В ходе следствия проводилась стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По ее заключению каких-либо психических расстройств (заболеваний) у обвиняемого не выявлено, в момент совершения преступления он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.-0-
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