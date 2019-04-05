Убийца-поджигатель из Лепеля приговорен к 16,5 года колонии

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд приговорил к 16,5 года колонии парня, который убил жителя Лепеля и поджег его квартиру. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Убийство произошло в ночь с 26 на 27 августа 2018 года. Нетрезвый 20-летний парень, находясь в гостях у жителя Лепеля, избил его. От полученных травм тот скончался на месте. Желая скрыть следы преступления, парень умышленно поджег имущество в квартире и открыл регуляторы газовой плиты в кухне. Обеспечив утечку газа и убедившись в распространении огня, с места преступления скрылся. Из дома парень взял чуть более Br200. Огнем было уничтожено и повреждено имущество стоимостью около Br5 тыс.
На суде парень признал свою вину в полном объеме. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.207 (разбой), пп.6, 12 ч.2 ст.139 УК (убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), ч.2 ст.218 УК (умышленные уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом). "В соответствии с позицией гособвинителя суд по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Приговор суда в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
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