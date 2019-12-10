Убийцу беременной женщины приговорили к 22 годам

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд сегодня огласил приговор по уголовному делу об убийстве беременной женщины с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Будучи пьяным, он 7 августа похитил со складского помещения магазина в деревне Юхновичи продукты питания и другие материальные ценности, причинив ущерб Ивановскому райпотребсоюзу на сумму около Br335. Вечером того же дня во дворе одного из домов в деревне Петровичи у него возникла ссора с женщиной. Зная, что она беременна, он нанес ей множество ударов руками и ногами, а также ножом по различным частям тела. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в убийстве заведомо беременной женщины, совершенном с особой жестокостью (п.3 и п.6 ч.2 ст139 УК) и совершенной повторно краже (ч.2 ст.205 УК). По совокупности преступлений он приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-