Убийцу супругов-пенсионеров в Березинском районе приговорили к 23 годам колонии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью двух пенсионеров в Березинском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Обвиняемый признан виновным в преступлении на основании ст. 139 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Применены принудительные меры лечения от хронического алкоголизма.

Убийство произошло в конце февраля этого года в одном из домов в деревне Горуни. Житель Борисовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес пенсионерке не менее пяти ударов острым предметом, в результате которых женщина скончалась на месте преступления. После этого он до смерти забил супруга погибшей, ударив его не менее 10 раз молотком и другими предметами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-