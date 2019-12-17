Убийцу женщины разыскивают в Минске

Фото МВД
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к убийству женщины в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители выясняют обстоятельства преступления.
"Сотрудники ГУВД Мингорисполкома разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству, совершенному 17 декабря на ул.Космонавтов. На вид ему 40 лет, рост 165 см, крепкого телосложения, волосы темные. Был одет в куртку и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки", - рассказали в милиции.
Правоохранители просят обращаться в любое РУВД Минска или по номерам телефонов 8(044) 581-65-24 и 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-