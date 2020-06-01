Убийцу жены священника в Озаричах приговорили к 24 годам колонии

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор по резонансному делу об убийстве 42-летней жительницы городского поселка Озаричи Калинковичского района - супруги местного священнослужителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Как сообщалось, женщину без признаков жизни обнаружили дома в начале октября 2019 года.

Расследование дела было на контроле руководства УСК по Гомельской области. По версии следствия, 1 октября 23-летний житель деревни Вязовица делал ремонт в озаричском православном храме. После работы молодой человек во время телефонного разговора поссорился со своей девушкой и выпил спиртное. На одном из допросов он пояснял: чтобы съездить к девушке, решил угнать микроавтобус священника.

Вечером молодой человек пошел к дому настоятеля храма. Дверь открыла его супруга. Просил ее отдать ключи от авто, но женщина отказала и попыталась закрыть дверь. Тогда он ударил хозяйку ножом, вошел в дом. Затем избил женщину, много раз ударил ножом. Забрал ключи от автомобиля, похитил $20, 1000 российских рублей и мобильный телефон.

На чужом авто молодой человек устроил ДТП на ферме в деревне Вязовица. Работники фермы забрали у нетрезвого водителя ключи от автомобиля - и он скрылся.

Следственно-оперативная группа осмотрела места происшествия. Правоохранители детально проверяли всю информацию, которая могла иметь отношение к убийству. Вскоре сотрудники ГКСЭ указали на совпадение изъятого на территории дома священника следа ладони с отпечатками жителя Вязовицы. На следующий день молодого человека задержали.

К материалам дела приобщены заключения более 15 различных экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. На основании собранных по делу доказательств сельчанину предъявлено обвинение по ряду статей УК.

Гомельский областной суд по ч.3 ст.214, ч.3 ст.207, п.п.6,12 ч.2 ст.139 УК назначил молодому человеку наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также штрафа в общей сумме более 2,4 тыс. Также он должен выплатить пострадавшим по Br75 тыс. в качестве возмещение морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-