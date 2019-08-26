Убийцы жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома получили по 17 лет колонии

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор убийцам жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Резонансное преступление было совершено в августе 2000 года. Двое злоумышленников проникли в дом с целью ограбления. В какой-то момент вернулась хозяйка. Преступники пытали женщину, чтобы узнать, где хранятся деньги. От полученных травм она скончалась. Долгое время это преступление оставалось нераскрытым. Вычислить убийц удалось лишь спустя 18 лет по генетическим следам, оставленным на окурках, когда один из причастных к убийству попался на другом преступлении.

За убийство, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с разбоем, а также с учетом предыдущих приговоров, оба обвиняемых приговорены к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.-0-