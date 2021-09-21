Убил мать из-за Br10: следователи завершили расследование жестокого убийства в Сенно

21 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве жительницы Сенно с особой жестокостью. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, вечером 20 апреля этого года 51-летний житель Сенно пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, спрятал принадлежащие ему Br10 и лег спать. Проснувшись, мужчина не нашел деньги. Посчитав, что их забрала 72-летняя мать, обвиняемый направился к ней в комнату. Получив отрицательный ответ, он избил женщину. Когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни, он накрыл ее курткой и ушел к своему знакомому, где продолжил распивать спиртное. Утром следующего дня мужчина вернулся домой и вызвал скорую помощь.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила деньги на диване, где спал обвиняемый, - под постельным бельем. Согласно результатам медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи провели необходимые следственные и процессуальные действия, результаты которых подтвердили причастность мужчины к совершению преступления. При изучении личности обвиняемого установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, нигде не работал и проживал с матерью.

Специалисты ГКСЭ провели ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый нанес матери не менее 30 травмирующих воздействий по различным частям тела, которые стали причиной ее смерти. При проведении судебно-психиатрической экспертизы установлено, что во время совершения преступления мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования жителю Сенно предъявлено обвинение по п.п. 2 и 6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-