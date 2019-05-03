Убивший мужчину после дискотеки в Бешенковичском районе приговорен к 10 годам

3 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Бешенковичского района приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима мужчину, который убил в потасовке после дискотеки в Бешенковичском районе человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

Инцидент произошел в агрогородке Улла ночью 23 сентября 2018 года. На улице правоохранители обнаружили труп 30-летнего жителя Шумилинского района. Выяснилось, что до трагедии вместе с друзьями мужчина приехал на дискотеку, а после ее окончания у молодых людей возник конфликт с местными. Один из участников потасовки нанес ножом смертельный удар мужчине. Через несколько часов милиционеры задержали подозреваемого в преступлении. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

В пользу потерпевших также взыскали Br100 тыс. моральной компенсации. Приговор вступил в законную силу.-0-