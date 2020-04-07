Учащаяся колледжа в Орше пыталась выманить у мужчины деньги за интимное видео

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащаяся колледжа в Орше пыталась выманить у мужчины $250 за интимное видео, которого у нее в действительности не было, сообщили БЕЛТА в МВД.

Несовершеннолетняя угрожала распространить в сети интимное видео с участием виртуального знакомого. Мужчина попросил выслать ему данные банковской карты, на которую якобы собирался перечислить деньги. На самом деле с реквизитами он отправился в милицию.

Как сообщили в Оршанском РУВД, подозреваемая обманула заявителя - в действительности никакого видео у нее не было. О существовании компрометирующих сведений ей стало известно случайно из общения с другим человеком, который оказался их общим знакомым.

Со слов 30-летнего потерпевшего, интимное видео все же существовало. Ранее его записала другая девушка через Skype, которая также вымогала деньги за неразглашение тайных сведений, но мужчина решил не платить. Позже об этом он рассказал своему знакомому.

Действиям учащейся колледжа следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.-0-