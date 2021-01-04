Учащаяся профколледжа Могилева украла у своего знакомого деньги в баре

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащаяся профколледжа Могилева похитила у своего знакомого деньги в баре. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 20-летний могилевчанин, который рассказал, что у него в одном из баров города в 5.00 было похищено Br70. Денежные средства исчезли из кармана куртки заявителя, когда он ненадолго отлучился от своего столика, оставив верхнюю одежду без присмотра.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что к инциденту причастна 19-летняя учащаяся одного из профессиональных колледжей города, ранее не судимая жительница областного центра. Оказалось, что парень с девушкой - старые приятели, которые решили сходить вместе в бар. Распитие спиртного и беседы затянулись до раннего утра, фигуранты случившегося находились уже в приличной степени алкогольного опьянения. Когда парень ненадолго отошел, чтобы рассчитаться с заведением, девушка залезла в карман его куртки и забрала оттуда наличные, после чего как ни в чем не бывало продолжила сидеть за столиком и дожидаться своего спутника. Уже дома обнаруживший пропажу владелец денег обратился в правоохранительные органы за помощью.

Похищенное было изъято - могилевчанка не успела потратить чужие средства. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Следователями будет дана правовая оценка.

Правоохранители просят граждан быть бдительными и тщательно выбирать круг своего общения, а также людей, с которыми можно распивать спиртные напитки. "Если у вас нет уверенности в том, что ваш приятель будет вести себя прилично, а также уверенности в том, что ему можно доверять, не стоит употреблять с ним горячительное. Старайтесь приглашать в свою квартиру только проверенных временем людей, избегая шумных застолий со случайными знакомыми", - добавили в ведомстве.-0-