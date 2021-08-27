Учащегося профлицея будут судить за оборот мефедрона 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося одного из сельскохозяйственных профессиональных лицеев, который обвиняется в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ группой лиц в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.





Согласно материалам дела, парень совместно с иным лицом в период с 5 по 7 июня 2021 года через интернет приобрел и хранил с целью сбыта не менее 60,06 г мефедрона, который перевозил на общественном транспорте по Минску и Минской области до момента задержания сотрудниками правоохранительных органов.





В прокуратуре добавили, что обвиняемый предлагал заниматься этой противоправной деятельностью двоим знакомым - они сначала согласились на такое предложение, но, подумав, вовремя отказались.





После изучения материалов дела в прокуратуре Партизанского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления.





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Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-